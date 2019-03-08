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23:26 08 مارس/ آذار 2019
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    الأمير الوليد بن طلال

    في حوار نادر... ماذا قال الوليد بن طلال عن محمد بن سلمان و"الخصمين اللدودين" (فيديو)

    © REUTERS / Neil Hall
    العالم العربي
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    أدلى الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، بتصريحات جديدة، تحدث فيها عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال لقاء انفرد به أحد البرامج السعودية.

    وأذاع برنامج "يا هلا بالعرفج"، المذاع على فضائية "روتانا خليجية"، لقاءه الحصري مع الوليد بن طلال، والذي وصفه بأنه "ضيف استثنائي".

    الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال يحضر مؤتمر الاستثمار في الرياض
    Faisal Nasser
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    وكشف الوليد في بداية اللقاء وللمرة الأولى، عن أن معظم قراراته الشخصية والعملية والمهمة تتم في البر أو خلال ممارسته رياضة المشي.

    وأضاف أن علاقته بالمشي بدأت منذ أكثر من 50 عاما، موضحا أنه يسير يوميا ساعتين أو ساعة ونصف الساعة على الأقل.

    وتابع: "أهم شيء لدي هو المشي في البر، فالرياضة مهمة للغاية سواء السير أو السباحة لأن العقل السليم في الجسم السليم".

    ورحب الوليد بن طلال بتقديم أي دعم للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، قائلا: "بلغت خالد أن أي دعم يحتاجه نحن جاهزون لخدمة السعودية، خاصة أن الدولة تعيش حالة حراك ونمو وتطور اقتصادي واجتماعي وترفيهي وحتى الرياضي الآن".

    وواصل:

    "لا شك أن الملك سلمان بن عبد العزيز وأخي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يقودان نهضة كبيرة في المملكة، ونحن داعمون لهما بكل ما أوتينا من قوة في كل الميادين وتحديدًا رؤية المملكة 2030".

    وعن المنافسة بين "الهلال" و"النصر" في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قال ابن طلال: "المنافسة شرسة بين الفريقين والخصمين اللدودين، وأعتقد أن الهلال هو أقرب لتحقيق الدوري، لكن الكرة مستديرة ونهاية المطاف لا يعرف المتصدر والفائز إلا بنهاية الدوري".

    واختتم الوليد بن طلال حديثه: "مجموعة روتانا قدمت مبدعين ومتميزين وقيادات لخدمة المملكة؛ ومنهم وزير الإعلام تركي الشبانة، وكل قنوات روتانا مُسخّرَة لخدمة المملكة ورفع رايتها خفاقة في كل المحافل العالمية والدولية".

    ​يذكر أن حفيدات الأمير الوليد بن طلال احتفلن بعيد ميلاده، الذي يوافق أمس 7 مارس/آذار، معبرات عن سعادتهن بأن يكون جدا لهن.  

    الأمير الوليد بن طلال، ولد في الرياض في 7 مارس 1955، وهو الابن الثاني للأمير طلال بن عبد العزيز، وهو رجل أعمال سعودي وأحد أكبر المستثمرين في العالم.

    أدرجت مجلة "فوربس" الوليد في العام 2004، رابع أغنى رجل بالعالم بثروة تقدر ب 21 مليار دولار.

    بعد ذلك بسنوات صنفته المجلة الأمريكية عام 2009 في الترتيب 22 من أغنياء العالم بثروة تقدر ب13.3 مليار دولار وفي عام 2010 ارتفع ترتيبه إلى الترتيب 19 من أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر بـ 19.4 مليار دولار.

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