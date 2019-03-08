"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف في جيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي، في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"على"تويتر" إن الجماعة أسقطت طائرة استطلاع في أثناء تحليقها شرق موقع جحفان في جيزان.

🔵 عاجل | #جيزان: إسقاط طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان شرق موقع جحفان #حجور_تنتصر_على_قطاع_الطرق #انفروا_خفافا_وثقالا — عاجل — المركز الإعلامي لأنصار الله (@AnsarAllahMCB) March 8, 2019

ولم يورد المركز تفاصيل عن الطائرة أو السلاح المستخدم في إسقاطها.

على صعيد آخر، شنت "أنصار الله" قصفا صاروخيا ومدفعيا على قوات يمنية في جيزان.

وأفاد مركز إعلام "أنصار الله"، بأن مقاتلي الجماعة أطلقوا صاروخين محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" على تجمعات للجيش اليمني قبالة جبل قيس.

وأكد أن الصاروخين حققا إصابات مباشرة في صفوف التجمعات المستهدفة.

ويأتي القصف الصاروخي عقب إعلان الجماعة استهداف تجمعات للجيش اليمني قبالة مربع الحماد في قطاع نجران، بصاروخ مماثل.

إلى ذلك، استهدفت مدفعية "أنصار الله"، آليات للجيش اليمني قبالة جبل قيس، ما أسفر عن إعطاب اثنتين ومقتل وإصابة طاقميهما، وإحراق أخرى تحمل معدل رشاش عيار 23 ملم، حسب المركز.