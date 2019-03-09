سلاح الجو الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية ليل السبت غارات جوية على مواقع لحماس في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ باتجاه جنوب إسرائيل، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للجيش.

موسكو — سبوتنيك. وأفاد المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي في بيان أن "آلاف العائلات الإسرائيلية سمعت في وقت سابق من مساء اليوم صفارات الإنذار وتوجهت إلى الملاجئ عندما أطلق صاروخ من غزة على إسرائيل، وردا على ذلك قامت مقاتلاتنا الحربية بقصف أهداف متعددة لحماس ومنشآت تحت الأرض في غزة".

أغارت مقاتلات حربية الليلة على عدد من الأهداف الإرهابية داخل مجمع عسكري تابع لمنظمة #حماس في جنوب قطاع #غزة وعلى بنيات تحتية تحت أرضية في شمال القطاع وذلك ردًّا على اطلاق القذيفة الصاروخية ومواصلة النشاطات الإرهابية المنطلقة من القطاع باتجاه إسرائيل مثل البالونات المتفجرة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 8, 2019

هذا و أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، رصد إطلاق قذيفة واحدة من قطاع غزة، قال إنها سقطت في "المجلس الإقليمي أشكول" جنوبي البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي "‫أشكول‬"، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع ‫غزة‬ باتجاه ‫إسرائيل".

ولم يذكر البيان، ما إذا كانت القذيفة قد تسببت بخسائر مادية أو بشرية.