موقع عبري: قوات أمريكية تتجه إلى دولة عربية... ماذا يحدث مع إيران

زعم موقع استخباراتي عبري إن قوات أمريكية إضافية ستتجه إلى دولة عربية قريبا، "استعدادا لمواجهة محتملة".

وقال الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ديبكا"، صباح اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل قوات عسكرية إضافية إلى العراق، لمواجهة "القوات الإيرانية" القريبة من الحدود العراقية السورية.

© AFP 2018 / Bullent Kilic تفاصيل نقل نحو ألف عنصر إرهابي من سوريا إلى العراق

وادعى الموقع العبري أن القوات الأمريكية الموجودة في منطقة الخليج وجنوب أوروبا، خاصة في القواعد العسكرية في كل من رومانيا وبلغاريا، على أهبة الاستعداد للتوجه إلى العراق، لمواجهة قوات وعناصر موالية لإيران، مرابضة على الحدود العراقية السورية.

وعزى الموقع الإسرائيلي التوجه الأمريكي الجديد أو زيادة القوات الأمريكية العسكرية في العراق إلى وجود تصريحات لجماعات موالية لإيران في العراق، تشير إلى نيتها مهاجمة القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة.

وأضاف الموقع القريب من الاستخبارات الإسرائيلية، أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، تحدث مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، حول خطوة هذه القوات، ومدى تطورها على الأرض في العراق.