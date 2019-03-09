موقع عبري: قوات أمريكية تتجه إلى دولة عربية... ماذا يحدث مع إيران

وقال الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ديبكا"، صباح اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل قوات عسكرية إضافية إلى العراق، لمواجهة "القوات الإيرانية" القريبة من الحدود العراقية السورية.
وعزى الموقع الإسرائيلي التوجه الأمريكي الجديد أو زيادة القوات الأمريكية العسكرية في العراق إلى وجود تصريحات لجماعات موالية لإيران في العراق، تشير إلى نيتها مهاجمة القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة.
وأضاف الموقع القريب من الاستخبارات الإسرائيلية، أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، تحدث مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، حول خطوة هذه القوات، ومدى تطورها على الأرض في العراق.
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