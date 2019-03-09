مقتل عنصرين من الحشد الشعبي في انفجار عبوة ناسفة وسط العراق

قتل اثنان من عناصر "الحشد الشعبي"، اليوم السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة شمال محافظة بابل، وسط العراق.

وأعلنت هيئة "الحشد الشعبي" في العراق مقتل 2 من عناصرها، موضحة أنهما ينتميان للواءين 46 و 47، وقتلوا "أثناء تأديتهما الواجب المقدس في ناحية جرف النصر شمالي بابل إثر انفجار عبوة ناسفة على العجلة (السيارة) التي كانت تقلهما".

وأكدت الهيئة في بيانها "أن قوات الحشد الشعبي بكافة صنوفها وألويتها ستبقى اليد الضاربة ضد كل من يريد بالعراق وأهله السوء من العصابات الإرهابية الجبانة وفلولها المنهزمة".

وتشهد مدن عراقية هجمات إرهابية وانفجارات. وكانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية أعلنت في 7 مارس/ آذار الجاري مقتل وإصابة 37 من عناصر الحشد الشعبي إثر هجوم استهدفهم على طريق مخمور-الموصل شمال البلاد.

وأعلن العراق انتصاره النهائي على تنظيم "داعش" الإرهابي في عموم البلاد في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على ذلك. لا تزال القوات الأمنية العراقية تواصل عمليات التفتيش والتطهير، بإسناد من طيران الجيش العراقي، وكذلك بالتنسيق مع التحالف الدولي، للقضاء على فلول التنظيم الإرهابي في أنحاء البلاد.