خطوة قطرية جديدة بشأن غزة

كتبت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم، السبت، أن محمد العمادي، السفير القطري في غزة، سيصل القطاع غدا، الأحد.

ونشرت القناة العبرية "كان" على موقعها الإلكتروني، ظهر اليوم، السبت، أن محمد العمادي، سيصل قطاع غزة، غدا الأحد، في وقت كان مصدر قطري مطلع، في الثاني من مارس/آذار الجاري، أن عملية صرف منحة الـ 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة، ستتم منتصف الشهر الحالي.

بدوره أشار مصدر مطلع لوكالة "سوا" الإخبارية إلى أن أعداد الأسر الفقيرة في قطاع غزة، والتي ستستفيد من منحة الـ100 دولار، قد تصل الى 130 ألف أسرة.

השליח הקטרי לעזה, מוחמד אל-עמאדי, צפוי לנחות היום באזור. על פי דיווחים מעזה, הוא צפוי להיכנס לרצועה מחר@galberger — כאן חדשות (@kann_news) ٩ مارس ٢٠١٩

وتجري عملية توزيع المساعدات القطرية من خلال مكاتب البريد، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، وفق آلية التوزيع حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المستفيدين، تجنبا لإحداث ازدحام بشري أمام مراكز التوزيع.

وكان السفير القطري محمد العمادي قد قال لوكالة سوا الإخبارية، في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، إن المنحة القطرية المخصصة للعائلات المحتاجة في غزة، ستشمل 94 ألف أسرة محتاجة في غزة، بواقع 100 دولار أمريكي لكل عائلة.

▶️ كيف استقبل محمد العمادي الدبلوماسي القطري في غزة؟ https://t.co/z0crP2LqpO pic.twitter.com/a1NzLjnkhL — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) November 12, 2018

ويشار إلى أن المنحة القطرية التي خصصتها الدوحة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تقدر ب90 مليون دولار، دخل منها القطاع 30 مليون دولار فقط، وكانت سببا رئيسا في تقديم أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، استقالته من منصبه، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.