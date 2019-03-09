تسجيل
16:45 09 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    مصدر سوري: تعزيزات إلى إدلب (تحسبا لطوارئ الأيام القليلة القادمة)

    خبير عسكري لبناني: الدولة السورية لا ترى في إدلب معركة استراتيجية الآن

    © Sputnik . Bassel Shartouh
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال عمر معربوني، الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، إن بيان إطلاق دوريات روسية تركية مشتركة في إدلب، لم يشمل تحديد نطاق عمل هذه الدوريات.

    وأضاف معربوني أنه كذلك لم يشمل مدى إمكانية دخول القوات الروسية إلى أراضي داخل المنطقة العازلة، في ظل وجود جماعات إرهابية تقصف مواقع الجيش السوري والقرى والبلدات، على جوانب هذه المنطقة، حتى هذه اللحظة.

    دبابات الجيش التركي على مشارف الحدود السورية التركية، وذلك قبيل الدخول ومحاربة الارهابيين في جرابلس السورية، 25 أغسطس/ آب 2016
    © AFP 2018 / Bulent Kilic
    بدء تسيير دوريات مشتركة بين تركيا وروسيا في إدلب السورية
    وتوقع معربوني، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، أن يكون نطاق عمل هذه الدوريات في نقاط المراقبة المتفق عليها سابقًا، موضحًا أن الدولة السورية الآن لا ترى في إدلب معركة استراتيجية على المستوى العسكري، ولكنها سيادية ترتبط بمهمة تحرير كل شبر من أراضيها، وبالتالي الأمر في إدلب يتمحور في التعقيدات السياسية وليس العسكرية.

    وأعلنت تركيا، أمس الجمعة، عن بدء تسيير دوريات تركية روسية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، آخر معاقل الجماعات المسلحة غربي الفرات.

    وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، في تصريحات لوكالة "الأناضول" الرسمية، "ستبدأ القوات الروسية، بتسيير دوريات في المنطقة الواقعة خارج حدود إدلب، والقوات التركية في المنطقة منزوعة السلاح"، واصفا الإجراء بأنه "خطوة هامة لحفظ الاستقرار واستمرار وقف إطلاق النار".

    وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سينشئ "منطقة آمنة" شمالي سوريا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عرض عليه مسألة إقامة منطقة آمنة بعمق 20 ميلا، بما في ذلك منطقة آمنة على حدود تركيا.

    انظر أيضا:

    بدء تسيير دوريات مشتركة بين تركيا وروسيا في إدلب السورية
    اشتباكات ليلية (ثقيلة) بين الجيش السوري و"القوقاز" و"حراس الدين" شرق إدلب
    موسكو تتطلع إلى تغييرات في إدلب بعد مشاورات العسكريين الروس والأتراك
    المدفعية السورية تستهدف تنظيمي "القاعدة" و"داعش" في ريفي إدلب وحماة
    اقتراب ساعة الحسم ضد المجموعات الإرهابية في إدلب وحماة
    لافروف: أحكام البنود الخاصة لمذكرة إدلب لم تنفذ بالكامل
    الكلمات الدلالية:
    اتفاق إدلب, منطقة منزوعة السلاح, سوريا, العملية العسكرية في سوريا, أردوغان, تركيا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    وزيرة الدفاع الفنلندية ميشيل أليوت ماري تتحدث إلى العسكريين في مطار شارل دي غول، 12 سبتمبر/ أيلول 2006
    السيدات الحديديات: وزيرات الدفاع يسيطرن على جيوش القوى الكبرى
    ترامب سوف يفتقد كلينتون في الساحة السياسيىة
    ترامب سيفتقد كلينتون في الساحة السياسية
    هدايا قادة العالم لترامب في أول سنة حكم
    هدايا قادة العالم لترامب في أول سنة حكم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك