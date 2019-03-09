خبير عسكري لبناني: الدولة السورية لا ترى في إدلب معركة استراتيجية الآن

قال عمر معربوني، الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، إن بيان إطلاق دوريات روسية تركية مشتركة في إدلب، لم يشمل تحديد نطاق عمل هذه الدوريات.

وأضاف معربوني أنه كذلك لم يشمل مدى إمكانية دخول القوات الروسية إلى أراضي داخل المنطقة العازلة، في ظل وجود جماعات إرهابية تقصف مواقع الجيش السوري والقرى والبلدات، على جوانب هذه المنطقة، حتى هذه اللحظة.

© AFP 2018 / Bulent Kilic بدء تسيير دوريات مشتركة بين تركيا وروسيا في إدلب السورية

وتوقع معربوني، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، المذاع عبر أثير " سبوتنيك "، أن يكون نطاق عمل هذه الدوريات في نقاط المراقبة المتفق عليها سابقًا، موضحًا أن الدولة السورية الآن لا ترى في إدلب معركة استراتيجية على المستوى العسكري، ولكنها سيادية ترتبط بمهمة تحرير كل شبر من أراضيها، وبالتالي الأمر في إدلب يتمحور في التعقيدات السياسية وليس العسكرية.

وأعلنت تركيا، أمس الجمعة، عن بدء تسيير دوريات تركية روسية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، آخر معاقل الجماعات المسلحة غربي الفرات.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، في تصريحات لوكالة "الأناضول" الرسمية، "ستبدأ القوات الروسية، بتسيير دوريات في المنطقة الواقعة خارج حدود إدلب، والقوات التركية في المنطقة منزوعة السلاح"، واصفا الإجراء بأنه "خطوة هامة لحفظ الاستقرار واستمرار وقف إطلاق النار".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سينشئ "منطقة آمنة" شمالي سوريا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عرض عليه مسألة إقامة منطقة آمنة بعمق 20 ميلا، بما في ذلك منطقة آمنة على حدود تركيا.