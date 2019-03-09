مستشار الملك سلمان يطلق جائزة

ويعمل خالد الفيصل، على تدشين نسخة ثالثة من جائزة الاعتدال والتي يلقي من خلالها الضوء على عدد من الموضوعات مثل هيكلة اللجنة التنفيذية ومهامها، حسب "الوطن" السعودية.

الأمير خالد الفيصل يطلق جائزة الاعتدال في نسختها الثالثة الأحد المقبل https://t.co/tDoo8e4730 pic.twitter.com/7V3SzKHLRc — صحيفة اخبار (@News_ksa11) March 8, 2019

وقال عميد معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، الحسن بن يحيي آل المناخرة، إن "جائزة الاعتدال نبعت من فكر الأمير خالد الفيصل ورؤيته في بناء الإنسان والمكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما، ورسالته التي تحمل عنوان "لا للتطرف لا للتكفير لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد".