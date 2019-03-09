الأركان الكويتية تكشف المسؤول عن وفاة ضابطين

ؤقالت رئاسة الأركان الكويتية، اليوم السبت، إنها أنهت التحقيق في وفاة ضابطين من طلبة الكليات العسكرية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجیش الكویتي، انتهاء أعمال لجنة التحقیق المشتركة المكلفة بالتحقیق بالحالتیین السابقتین لوفاة الطالب ضابط مبارك العازمي من الدفعة 22 بكلیة (علي الصباح العسكریة) والطالب ضابط فیصل العبید من الدفعة 47 كلیة (أحمد الجابر الجویة).

وأكدت مدیریة التوجیة المعنوي والعلاقات العامة بالجیش الكویتي، في بیان صحفي الیوم، "أنه فیما یتعلق بشبهة التسبب وتوافر الخطأ الطبي في وفاة الطلبة الضباط ینبغي التنويه بأن التحقیق في الشبهة الجنائیة لوقائع الوفیات من عدمه قد أصبح من اختصاص النیابة العامة والإدارة العامة للتحقیقات".

(رئاسة الأركان) الكويتية: الانتهاء من التحقيق بحالتين سابقتين لوفاة طلبة ضباط https://t.co/wRMdYSrqDN#الكويت #كونا

(ح.ط) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) ٩ مارس ٢٠١٩

وأضاف البیان، "أن اللجنة لا یبقى لها إلا التحقیق والنظر في المسؤولیة الإداریة بوقائع الوفیات سالفة الذكر، والتي انتهت بحصر المسؤولیة الإداریة في عدد أربع أطباء من هیئة الخدمات الطبیة".

وأشار إلى أن النائب الأول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع الكویتي الشیخ ناصر صباح الأحمد الصباح أصدر أوامره لرئاسة الأركان العامة للجیش بالوقف الفوري عن العمل لجمیع من حملته لجنة التحقیق المسؤولیة الإداریة، مع أخذ جمیع توصیات اللجنة وتطبیقها بحزم ودون تهاون مع تزوید النیابة العامة بجمیع الوثائق والنتائج التي توصلت إليها اللجنة.