الجيش الإسرائيلي يكشف أسباب إطلاق صافرات الإنذار بالقرب من قطاع غزة

القدس — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
#عاجل متابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الانذار في المجلس الإقليمي #أشكول، تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 9, 2019
وانطلقت صافرات الإنذار، وذلك خشية من إطلاق صواريخ من داخل القطاع.
وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "هآرتس" إن "قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع انفجرت في منطقة مفتوحة قرب أحد المجلس الإقليمي أشكول".
وأضافت الصحيفة بأن "تعزيزات من الجيش الإسرائيلي انتشرت في محيط المجلس الإقليمي أشكول، للقيام بعمليات بحث وتفتيش".
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