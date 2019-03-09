الجيش الإسرائيلي يكشف أسباب إطلاق صافرات الإنذار بالقرب من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، باتجاه مدينة أشكول الإسرائيلية.

القدس — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

#عاجل متابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الانذار في المجلس الإقليمي #أشكول، تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 9, 2019

© AP Photo / Sebastian Scheiner إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لشمال قطاع غزة

وأطلقت قذيفة صاروخية من قطاع غزة مساء اليوم السبت تجاه بلدة أشكول الإسرائيلية المحاذية للحدود الشمالية لقطاع غزة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وانطلقت صافرات الإنذار، وذلك خشية من إطلاق صواريخ من داخل القطاع.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "هآرتس" إن "قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع انفجرت في منطقة مفتوحة قرب أحد المجلس الإقليمي أشكول".

وأضافت الصحيفة بأن "تعزيزات من الجيش الإسرائيلي انتشرت في محيط المجلس الإقليمي أشكول، للقيام بعمليات بحث وتفتيش".