مصر... معدل التضخم يرتفع في فبراير الماضي 1.8% مقارنة بيناير

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فقد "ارتفع معدل التضخم في شباط/فبراير الماضي بنسبة 1.8% عن شهر كانون الثاني/ يناير الماضي".

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany ارتفاع التضخم الشهري في مصر خلال الشهر الماضي

فيما سجل معدل التضخم السنوي في شباط/ فبراير الماضي 13.9% مقابل 14.3% في شباط/ فبراير 2018.

وأرجع بيان المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار الخضروات والدواجن والألبان.

كما أوضح البيان تسجيل قسم الطعام والشراب ارتفاعا في الأسعار قدره 15.3% في شباط/ فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر في 2018، وسجلت مجموعة الخضروات أعلى نسبة ارتفاع، إذ وصلت إلى 39%.

واتجه البنك المركزي المصري في نهاية شباط/ فبراير الماضي إلى خفض سعر الفائدة على القروض والودائع بنسبة 1%، بعد تثبيتها لمدة عام، ما اعتبره مراقبون نجاحا في السيطرة على معدلات التضخم، والتي تجاوزت في 2017 نسبة 30 في المائة قبل أن تتجه إلى التراجع.