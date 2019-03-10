مصر... معدل التضخم يرتفع في فبراير الماضي 1.8% مقارنة بيناير

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فقد "ارتفع معدل التضخم في شباط/فبراير الماضي بنسبة 1.8% عن شهر كانون الثاني/ يناير الماضي".
وأرجع بيان المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار الخضروات والدواجن والألبان.
كما أوضح البيان تسجيل قسم الطعام والشراب ارتفاعا في الأسعار قدره 15.3% في شباط/ فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر في 2018، وسجلت مجموعة الخضروات أعلى نسبة ارتفاع، إذ وصلت إلى 39%.
واتجه البنك المركزي المصري في نهاية شباط/ فبراير الماضي إلى خفض سعر الفائدة على القروض والودائع بنسبة 1%، بعد تثبيتها لمدة عام، ما اعتبره مراقبون نجاحا في السيطرة على معدلات التضخم، والتي تجاوزت في 2017 نسبة 30 في المائة قبل أن تتجه إلى التراجع.
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