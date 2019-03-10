بالصورة... هكذا احتفلت وزيرة الداخلية اللبنانية بعيد المرأة العالمي

بمناسبة عيد المرأة العالمي، قامت وزارة الداخلية اللبنانية التي تدريها سيدة للمرة الأولى في تاريخ البلاد بتهنئة لافتة لنساء لبنان.

وغردت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على حسابها عبر "تويتر" بمناسبة عيد المرأة "مناسبة لتأكيد التعهّد باستكمال مسيرة الدفاع عن حقوق المرأة وقضاياها".

وأرفقت المديرية التغريدة، بصورة لنساء قوى الأمن برفقة وزيرة الداخلية ريا الحسن، مع هاشتاغ "#التوازن_للأفضل".

يذكر أن الوزيرة ريا الحسن تعد أول وزيرة تحصل على مركز وزيرة للداخلية في لبنان والعالم العربي.