بالصورة... هكذا احتفلت وزيرة الداخلية اللبنانية بعيد المرأة العالمي

وغردت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على حسابها عبر "تويتر" بمناسبة عيد المرأة "مناسبة لتأكيد التعهّد باستكمال مسيرة الدفاع عن حقوق المرأة وقضاياها".
#يوم_المرأة_العالمي هو مناسبة لتأكيد التعهّد بإستكمال مسيرة الدفاع عن حقوق المرأة وقضاياها.#التوازن_للأفضل #BalanceforBetter@rayaelhassan pic.twitter.com/GaJRUYXPgq— قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 8, 2019
وأرفقت المديرية التغريدة، بصورة لنساء قوى الأمن برفقة وزيرة الداخلية ريا الحسن، مع هاشتاغ "#التوازن_للأفضل".
يذكر أن الوزيرة ريا الحسن تعد أول وزيرة تحصل على مركز وزيرة للداخلية في لبنان والعالم العربي.
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