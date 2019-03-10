رقم قياسي سعودي لم يتحقق منذ أكثر من 30 عاما

حقق جسر الملك فهد، أمس السبت، رقما قياسيا، لم يشهده منذ 33 عاما.

وسجل الجسر أعلى معدل عبور يومي للمسافرين منذ افتتاحه في عام 1986، من خلال عبور 119291 مسافرا في يوم واحد، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

© AP Photo / CRISTINA QUICLER السعودية والبحرين تتخذان قرارا جديدا بشأن جسر الملك فهد

وقال المدير العام المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، المهندس عماد المحيسن، إنه وفقا لإحصائيات جوازات جسر الملك فهد، فإن عبور المسافرين القياسي أمس نسخ الرقم القديم والبالغ 117791.

وأشار المدير العام المكلف للمؤسسة، إلى أن جسر الملك فهد سجل أعلى عدد مسافرين باتجاه السعودية أمس السبت بـ73087 مسافرا، ناسخا الرقم القديم والبالغ 72083، والذي تم تسجيله يوم السبت 2 مارس/آذار.

وأكد عبد المحيسن، أنه رغم الأعداد القياسية التي حققها جسر الملك فهد، فإن معدلات العبور في كلا الجانبين سجلت تحسنا ملحوظا بمعدل أقصى بحدود 90 دقيقة فقط، بجهود حثيثة من جميع الإدارات العاملة في كلا الجانبين.

وجسر الملك فهد هو جسر بحري يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ويبلغ طوله نحو 25 كيلومترا وبعرض 23.2 متر.

جسر الملك فهد يحقق رقماً قياسياً مساء أمس كأعلى عدد مسافرين في كلا الاتجاهين منذ افتتاحه بعد عبور أكثر من 100 ألف مسافر. pic.twitter.com/fpQx4yEgW8 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) March 10, 2019

ويبدأ الجسر من جنوب مدينة الخبر حتى العاصمة البحرينية المنامة، وافتتح رسميا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 1986، بينما أطلق عليه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة اسم جسر الملك فهد، نسبة إلى الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

وأسـهم الجسر في تحقق عديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الشقيقين — السعودية والبحرين — وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي.

وفي شهر يناير/كانون الثاني، أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن عدد المسافرين الذين عبروا الجسر خلال 32 عاما، بلغ أكثر من 382 مليون مسافر، بمعدل (74،000) مسافر يوميا.