السيسي يعلن رسميا ترشيح كامل الوزير لمنصب وزير النقل

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رسميا ترشيح اللواء أركان حرب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كامل الوزير، لمنصب وزير النقل.

وقال السيسي، في ندوة للقوات المسلحة، "من سيتولى هذا الأمر [وزارة النقل] كامل الوزير، لا أحد يعرف هذا الكلام، لكن هل لدينا في الجيش أحد نتحايل عليه [نتوسل إليه]. كامل الوزير قال أنا تحت رجل مصر في أي وقت".

وأضاف الرئيس المصري، ردا على التساؤلات حول أسباب عدم تولي اللواء أركان حرب كامل الوزير لهذه المسؤولية حتى الآن، "لازم البرلمان يوافق، والبرلمان في إجازة [عطلة] الآن".

​وتابع "عندما يعود البرلمان من إجازته سوف يحلف المرشح اليمين ليتولى المسؤولية".

وأكد السيسي "أنا أعطي لهذا المرفق [النقل] واحدا من أحسن ضباط الجيش، وفي الجيش يعلمون ذلك، ويعرفون ماذا يفعل، وما هو حجم المشروعات القومية التي تتم في الدولة أكثر من هائل، وهو ضخم جدا".

وتابع "لدينا شغل [مشروعات] تنتهي بحلول 30 يونيو/ حزيران 2020 بقيمة 4 تريليون جنيه، انتهى نصفه حتى الآن".

ولقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 40 آخرين، في 27 فبراير/ شباط، إثر حريق اندلع جراء اصطدام جرار قطار بحاجز خرساني، في محطة رمسيس للقطارات وسط القاهرة.

وعلى إثر ذلك، قدم وزير النقل المصري، هشام عرفات، استقالته إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي بدوره، كلف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه.