السيسي يعلق مجددا على حادث "قطار رمسيس" ويتوعد بالمحاسبة

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على إنهاء خدمة الموظف الحكومي متعاطي المخدرات على الفور، وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد.

© Sputnik . mohamed hemida أول تعليق من رئيس الوزراء المصري على حادث انفجار قطار في رمسيس

وقال السيسي، في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد: "وعن حادثة محطة مصر ، نحن عملنا في قانون الخدمة المدنية الجديد إجراءات كي نضبط أداءنا، وليس لنعذب أولادنا"، متابعا "هل يجوز أن يتعاطى أحد استروكس [نوع من المخدرات] ويركب قطار لكي يكون صاروخا طائرا على الأرض يفجر الدنيا ويضيع أولادنا وأهلنا في المحطة".

وأضاف"لا يمكن أن نقبل، أقول ذلك لأننا لن نسمح، وسوف نحاسب، ليس بقسوة، ولكن بالقانون الذي ارتضينا به، ووافق عليه مجلس الشعب، نواب الشعب، وقال أن من يتعاطى المخدرات يتم إنهاء خدمته فورا".

ولفت الرئيس المصري: "التحاليل التي سوف نجريها أمانة وسوف تنفذ بصدق وأمانة"، موضحا "هذا ليس فقط على السكك الحديد، بل على كل مرفق".

ولقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 40 آخرين، إثر حريق اندلع جراء اصطدام جرار قطار بحاجز خرساني، في محطة رمسيس للقطارات وسط القاهرة.

وعلى إثر ذلك، قدم وزير النقل المصري، هشام عرفات، استقالته إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي بدوره، كلف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه.