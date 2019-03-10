الكشف عن قائمة الفنانات الأكثر شعبية في الشرق الأوسط

كشفت خدمة "سبوتيفاي" لبث الأغاني في العالم، عن قائمة المطربات العالميات والعربيات الأكثر شعبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب الشركة احتلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب المرتبة الأولى على القائمة، تليها النجمة اللبنانية فيروز ومن بعدها الفنانة نانسي عجرم في المرتبة الثالثة.

© AFP 2018 / Hasan Mroue/ AFP POOL فيروز

وجاءت في المرتبة الرابعة أمال ماهر واحتلت أصيل هميم المركز الخامس من ضمن أشهر المطربات العربيات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

© Photo / Facebook/ NancyAjram المطربة اللبنانية نانسي عجرم

أما على صعيد المطربات العالميات فاحتلت الأمريكية أريانا غراندي المرتبة الأولى وتلتها المطربة الأمريكية بيلي إيليش، أما المركز الثالث فكان من نصيب ليدي غاغا.

واحتلت كل من هالزي ودوا ليبا المركزين الرابع والخامس.