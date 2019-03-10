الكشف عن قائمة الفنانات الأكثر شعبية في الشرق الأوسط

وبحسب الشركة احتلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب المرتبة الأولى على القائمة، تليها النجمة اللبنانية فيروز ومن بعدها الفنانة نانسي عجرم في المرتبة الثالثة.
وجاءت في المرتبة الرابعة أمال ماهر واحتلت أصيل هميم المركز الخامس من ضمن أشهر المطربات العربيات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
أما على صعيد المطربات العالميات فاحتلت الأمريكية أريانا غراندي المرتبة الأولى وتلتها المطربة الأمريكية بيلي إيليش، أما المركز الثالث فكان من نصيب ليدي غاغا.
واحتلت كل من هالزي ودوا ليبا المركزين الرابع والخامس.
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