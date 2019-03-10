صحيفة: مفاجأة أمريكية بشأن عقوبات "حزب الله" والأخير يروض المجتمع الدولي

انتهت زيارة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأدنى، دايفيد ساترفيلد، إلى لبنان والتي حملت الكثير من الرسائل إلى المسؤولين اللبنانيين ومستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة في ظل الوضع الإقليمي الحالي.

© Sputnik . Zahraa al-Amir عظمة "أمريكا" في بيروت

وكشفت صحيفة " الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر مقربة من المسؤولين الذين زارهم ساترفيلد أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ومن خلالها على "حزب الله" اللبناني حققت نتائج كبيرة لم تكن الإدارة الأمريكية تتوقعها بهذه السرعة.

وبحسب مصادر الصحيفة فإن المبعوث الأمريكي أكد حرص واشنطن على عدم إلحاق الأذى بلبنان من جراء هذه العقوبات على الحزب وتحييده عن أضرارها ليكون في وسعه المضي في التحضير لكل ما هو مطلوب منه للإفادة من المقررات التي صدرت عن مؤتمر سيدر لمساعدته للنهوض تدريجيا من أزماته الاقتصادية والمالية.

ونقلت المصادر عن ساترفيلد أن واشنطن حريصة على تحقيق التوازن داخل لبنان وضرورة تحييده عن النزاعات في المنطقة، وبالتالي لن تطلق أحكامها على النيات وإنما ستراقب كل خطوة تقوم بها الحكومة لتبني على الشيء مقتضاه. كما نقلت المصادر عن ساترفيلد قوله إن واشنطن لن تبادر، بحسب ما كانت أعلنت في السابق، إلى سحب قواتها الموجودة في شمال سوريا، وما يحصل الآن ليس أبعد من إعادة تموضع وانتشار هذه القوات لأن هناك ضرورة لعدم إخلاء هذه المنطقة.

ومن جهة أخرى اعتبرت الجهات السياسية المعارضة لـحزب الله أن الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، أراد من خلال تقديم حزبه على أنه يتصدّر الصفوف الأمامية من أجل محاربة الفساد، أن يمرر رسالة للمجتمع الدولي أن واشنطن تعاقب في لبنان من يحارب الفساد بدلاً من معاقبتها للمتهمين في هذا الملف.