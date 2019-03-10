العراق يسترد ديون متراكمة منذ عهد صدام حسين

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الأحد، عن استرداد قرابة 12 مليون يورو من إسبانيا تمثل قيمة شحنات نفطية مجهزة من قبل وزارة النفط لإحدى الشركات الإسبانية عام 1988.

© AP Photo / DAVID FURST شبكة تزوير حاولت الاستيلاء على ودائع من عهد صدام حسين في لبنان

بغداد — سبوتنيك . وأشارت دائرة الاسترداد في الهيئة، في بيان، إلى أن "جهودها بالتعاون مع الفريق الفني الساند لاسترداد أموال العراق في الخارج، قادت إلى استرداد مبلغ (11,915,440) مليون يورو قيمة شحناتٍ نفطية مجهزة من العراق لإسبانيا بموجب الاتفاقية العراقية — الإسبانية/الجزء السلعي الموقعة بين البلدين عام 1988، علماً أن تلك الأموال كانت مجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأوضحت أن "تفاصيل ملف الاسترداد الذي أنجزته الهيئة تشير إلى أنه تمَّ تحديد مجموع الأموال المترتِّبة بذمة الجانب الإسباني وعائداتها بعد دراسة أوليات الملف كافة"، لافتة إلى أنه "تم توقيع مذكرة تفاهمٍ بين الحكومتين العراقية والإسبانية نصَّت على استرداد الأموال المذكورة على شكل عقود لمصلحة وزارة الصناعة والمعادن".

وأعلنت الهيئة، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عن استرداد أموالٍ عائدةٍ للنظام العراقي السابق كانت مودعة في مصارف أردنية ولبنانية.