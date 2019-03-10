خاص لـ "سبوتنيك"... هذا ما قاله وزير الشؤون الإسلامية السعودي عن "نظام الولاية"

قال وزير الشؤون الإسلامية السعودي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، إن ولاية الرجل على المرأة يقدرها الشرع المطهر، الذي تعمل به المملكة.

وأضاف آل الشيخ في حوار خاص مع "سبوتنيك"، ينشر لاحقا: "الشريعة وضعت علاجا وجزاء رادعا لأي اعتداء تتعرض له المرأة في الدنيا والآخرة".

© Sputnik . Mohamed Hemeda وزير الشؤون الإسلامية السعودي لـ"سبوتنيك": ابن سلمان دمر بؤر الإرهاب بالمملكة وجفف مصادر تمويله

وتابع: "أقرب الناس إلى المرأة إذا ثبت عدم صلاحيته للولاية وتعسفه، نزعت منه الولاية لغيره، وهذا مقرر عند الفقهاء، والمملكة بأنظمتها العدلية والقضائية تراعي الأطراف كلها وفق منظومة شرعية".

وأوضح أنه إذا ثبت أن رجلا تعسف في حق الولاية بما يضر مصلحة المرأة، فإن الدولة تتدخل بموجب الشرع لحمايتها.

واستطرد: "كثيرا من وسائل الإعلام تقوم بحملات مدفوعة، الهدف منها ترويج الأكاذيب ضد المملكة العربية السعودية، عندما رأوا تقدمها في المجالات كلها، فعزموا على تشويه سمعتها في مجال حقوق المرأة، وحقوق الإنسان وغير ذلك، وتلقفوا حالات شاذة، وجعلوها دليلا صحيحا على أكاذيبهم".

وتابع: "ما يقومون به ليس مهنيا ولا احترافيا، والمرأة السعودية لديها الثقة الكاملة بولاة أمرها، وثق بالملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتراهم بمنزلة الأب الحاني الرحيم".

وأوضح: "وسائل الإعلام تركز على الأشياء النادرة لأنها تحقق لها رواجا، وبعضها تقف خلفه دوائر معادية للمملكة والإسلام، لكن المملكة دولة راسخة، لا تؤثر فيها مثل هذه الإساءات، وهي قوية بالله تعالى ثم بقيادتها الرشيدة، وأبنائها ومحبيها في مختلف أرجاء الأرض".