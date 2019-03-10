قبل "معركة الحسم"... أنصار الله تعلن سيطرتها على نقاط تابعة للجيش في نجران

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، سيطرتها على نقاط تتمركز فيها قوات يمنية في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله، عن مصدر عسكري، قوله إن "مقاتلي أنصار الله والقوات الموالية للجماعة نفذوا عملية هجومية على موقع الشبكة في نجران، انتهت باستعادة السيطرة عليه".

وأكد المصدر، سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش اليمني خلال العملية، علاوة على مقتل وإصابة جنود كانوا على متن آلية عسكرية في البقع.

وشدد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، في وقت سابق، على رفع الجاهزية القتالية في وحدات الجيش المدعوم من تحالف عسكري عربي، استعدادا لما وصفها "معركة الحسم" ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين"، واستعادة المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.