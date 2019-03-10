وزير الطاقة السعودي: هذه ما حققته في زيارة الهند

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إنه أجرى لقاءات مثمرة مع عدد من المسؤولين الهنود، خلال اليومين الماضيين.

وأوضح الفالح على "تويتر"، اليوم الأحد 10 مارس / أبريل، أنه أجرى مباحثات مع وزير البترول والغاز الطبيعي في الهند دارمندرا برادهان".

سعدتُ خلال اليومين الماضيين بعقد لقاءات مثمرة في الهند، مع نظرائي معالي @dpradhanbjp، وزير البترول والغاز الطبيعي، ومعالي @sureshpprabhu، وزير التجارة والصناعة، وكذلك السيد سوجوي بوز، رئيس الصندوق الوطني للاستثمار والبنى التحتية #NIIF pic.twitter.com/b1yPmV6t91 — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) March 10, 2019

ولفت إلى أنه أجرى مباحثات أيضا مع وزير التجارة والصناعة سوريش برابهو، مشيرا إلى أن اللقاءات شملت بحث التعاون الصناعي وتطوير العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

خلال هذه الاجتماعات، وفي اجتماعات أخرى مع عدد من قادة الأعمال من القطاع الخاص في #الهند، ناقشنا سبل تطوير العلاقة الاستراتيجية بين المملكة والهند، وبالذات في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، وفرص التعاون الصناعي. pic.twitter.com/CiXNym59nD — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) March 10, 2019

وكتب في تدوينة أخرى: "سعدت خلال اليومين الماضيين بعقد لقاءات مثمرة في الهند، وفي اجتماعات أخرى مع عدد من قادة الأعمال من القطاع الخاص في الهند، ناقشنا سبل تطوير العلاقة الاستراتيجية بين المملكة والهند، وخاصة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، وفرص التعاون الصناعي".

ولفت الفالح إلى أنه عقد اجتماعات أخرى مع عدد من قادة الأعمال من القطاع الخاص في الهند، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.