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19:32 10 مارس/ آذار 2019
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    الجيش الليبي

    الجيش الليبي يسيطر على بوابة بوهادي العسكرية جنوب مدينة سرت

    © AFP 2018 /
    العالم العربي
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    أكد مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الليبي سيطرت على بوابة بوهادي جنوب مدينة سرت الساحلية وسط البلاد.

    بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد دخلت مدينة سرت وسيطرت على بوابة بوهادي الواقعة جنوب سرت"، مشيرا إلى أن "المسلحون الذين كانوا يتمركزون في بوابة بوهادي انسحبوا من البوابة دون وقوع أي اشتباكات بينهم وبين قوات الجيش الليبي".

    الجيش الليبي
    © Sputnik . Mahmoud Turkia
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    وقد أعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية المنذر الخرطوش في تصريح سابق لوكالة "سبوتنيك" الخميس الماضي 7 مارس/ آذار أن قوة من الكتيبة 165 مشاة تستعد للالتحاق بالقوات العسكرية المتجهة للجنوب الغربي والغرب الليبي.

    وقال الخرطوش إن "قوة من الكتيبة 165 مشاة التابعة للواء 73 مشاة بجاهزية كاملة تتحرك بأمر اللواء علي القطعاني آمر اللواء 73 مشاة للالتحاق بقوات الجيش الليبي المتحركة باتجاه الجنوب الغربي والغرب الليبي".

    ونشر الموقع الإلكتروني للجيش الوطني الليبي أن "مصادر عسكرية قالت إن الجيش سيتحرك باتجاه طرابلس بعد تأمين الجنوب وإعلان تطهيره حيث نفى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي صحة أمر منسوب لحفتر للقوات بالتحرك".

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    الجيش الليبي, أخبار, ليبيا
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