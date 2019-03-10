بعد أن توقف برنامجه بشكل مفاجئ... داود الشريان يعود للحديث عن المرأة

يعود رئيس التلفزيون السعودي، داود الشريان إلى تقديم برنامجه الليلة بعد أن توقف بشكل مفاجئ.

ويتحدث داود الشريان في حلقة برنامجه "مع داود الشريان" عن تمكين المرأة.

بثقة مستحقة ونتائج يشهد بها القاصي و الداني، المرأة السعودية تثبت قدراتها في مختلف المجالات و التخصصات.



الليلة #تمكين_المرأة_مع_داود



ننتظركم الليلة الساعة 8 مساء على طاولة

⁧#داود_الشريان⁩ عبر شاشة ⁦#SBC pic.twitter.com/c6bOZI4mlU — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) ١٠ مارس ٢٠١٩

وقدم داود الشريان 6 حلقات فقط من برنامجه "مع داود الشريان"، حسب صحيفة عكاظ السعودية، قبل توقفه.

وناقش الشريان خلال الحلقات السابقة عدد من الموضوعات أبرزها هروب الفتيات والأحياء الشعبية ومدارس قيادة السيارات النسائية.