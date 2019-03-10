بعد أن توقف برنامجه بشكل مفاجئ... داود الشريان يعود للحديث عن المرأة

ويتحدث داود الشريان في حلقة برنامجه "مع داود الشريان" عن تمكين المرأة.
بثقة مستحقة ونتائج يشهد بها القاصي و الداني، المرأة السعودية تثبت قدراتها في مختلف المجالات و التخصصات.— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) ١٠ مارس ٢٠١٩
الليلة #تمكين_المرأة_مع_داود
ننتظركم الليلة الساعة 8 مساء على طاولة
#داود_الشريان عبر شاشة #SBC pic.twitter.com/c6bOZI4mlU
وقدم داود الشريان 6 حلقات فقط من برنامجه "مع داود الشريان"، حسب صحيفة عكاظ السعودية، قبل توقفه.
وناقش الشريان خلال الحلقات السابقة عدد من الموضوعات أبرزها هروب الفتيات والأحياء الشعبية ومدارس قيادة السيارات النسائية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)