الرئاسة الجزائرية تؤكد عودة بوتفليقة للبلاد

أكدت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للبلاد قادما من سويسرا حيث أجرى فحوصات طبية، وذلك بعد غياب نحو أكثر من أسبوعين تشهد فيهما البلاد احتجاجات ضد ترشحه لولاية رئاسة خامسة.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان للرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، "عاد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ظهيرة اليوم الأحد، إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى جنيف (سويسرا) حيث أجرى "فحوصات طبية دورية".

© AP Photo / Sidali Djarboub وصول طائرة بوتفليقة إلى مطار عسكري في الجزائر

وذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن طائرة تقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، هبطت اليوم الأحد في مطار بوفاريك العسكري جنوب غربي العاصمة الجزائر.

وبحسب التلفزيون الرسمي الجزائري، "وصل الرئيس بوتفليقة إلى المطار العسكري بوفاريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية".

يأتي ذلك، بعد نقل تلفزيون النهار الجزائري، أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعود إلى الجزائر اليوم الأحد، قادما من جنيف بعدما أنهي سلسلة من الفحوصات الطبية الروتينية".

مشاهد موكب الرئيس #بوتفليقة بعد خروجه من مطار بوفاريك pic.twitter.com/Tz1dGiamKg — الحدث (@AlHadath) March 10, 2019

​وكان بوتفليقة، قد تقدم مؤخرا بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.

شاهدوا.. لحظة وصول طائرة الرئيس بوتفليقة إلى مطار بوفاريك العسكري pic.twitter.com/LdUroIZVXH — EL BILAD — البلاد (@El_Bilade) March 10, 2019

​وخرج الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الجزائرية، خلال الأيام الماضية، احتجاجا على اعتزام بوتفليقة (82 عاما) الاستمرار في منصبه رغم مرضه منذ سنوات الذي جعل ظهوره نادرا.

وعلى خلفية الاحتجاجات، بعث الرئيس الجزائري برسالة مطولة إلى الشعب، عشية ترشحه، تعهد بأنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة سيتم "تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية".