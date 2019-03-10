وزارة الصحة التابعة للحوثيين تتهم التحالف بإعاقة إنقاذ ضحايا غارات بحجة

اتهمت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، طيران التحالف العربي، بقيادة السعودية، بإعاقة وصول فرقها إلى ضحايا سقطوا بغارات على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، عن وزارة الصحة في صنعاء، إن "طيران العدوان ارتكب مجازر بحق المواطنين في منطقة مغربة طلان بمديرية كشر بأكثر من 30 غارة، تم إبادة 3 أسر والحصيلة قد تزيد عن الـ20 شهيدا وشهيدة".

© AP Photo / Hani Mohammed وزير الدفاع اليمني يوجه برفع الجاهزية استعدادا لـ"معركة الحسم" ضد الحوثيين

وأضافت، "المسعفون عجزوا عن الوصول لإسعاف من هم تحت الأنقاض بسبب استمرار التحليق والقصف على كشر، وتعرضت إحدى سيارات الإسعاف في منطقة سودين للتدمير بغارات العدوان".

وذكرت الصحة في صنعاء، أن "معظم ضحايا الغارات في كشر من النساء، فيما العالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة "أنصار الله"، مقتل 20 امرأة وطفلا بغارات لطيران التحالف منتصف ليلة الأحد، على منطقة طلان في مديرية كشر شمال حجة.

وأعلن التحالف العربي، فجر اليوم تنفيذ ضربات جوية وصفها بالنوعية استهدفت طرق إمداد جماعة أنصار الله، وتركزت على جبل طل ومركز مديرية كشر والزعاكرة والإمدادات القادمة من عمران.

وذكر التحالف أن أكثر من 200 قتيل من "أنصار الله" سقطوا في عمليات كشر بإسناد من قواته.

وتأتي الغارات عقب سيطرة جماعة "أنصار الله"، الخميس الماضي، على منطقة العبيسة في مديرية كشر شمال حجة، بعد مواجهات استمرت نحو 40 يوما مع قبائل حجور الموالية للجيش اليمني المدعوم من التحالف والممتد كيانها القبلي في إحدى عشرة مديرية متجاورة بمحافظة حجة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.