رئيس الحراك الثوري الجنوبي: الشراكة هي الطريق الآمن لتحقيق الأهداف

دعا فؤاد راشد، رئيس الحراك الثوري الجنوبي، إلى تغليب مصلحة الجنوب على كل مصلحة سواها وعدم تضييع الفرص والتعصب الأعمى والقبول بالتنوع كمبدا لافرار منه، نبني عليه مستقبل الجنوب الجديد .

وأضاف راشد في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، أن زمن الصوت الجنوبي الواحد ولى إلى الأبد ولا يمكن أن نسمح له بالعودة، والشراكة هي السبيل الوحيد لتحقيق الاهداف والآمال "وإلا وقعنا جميعا في فخ الصراع الذي يجرنا إليه الأعداء جرا".

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وتابع راشد "جربنا الصوت الواحد خلال عمر دولة الجنوب وإقصاء الآخرين فكانت النتيجة سقوط دولة الثلاثة والعشرين عاما التي خلفت آلاما وجراحا لاتعد ولاتحصى وانهزم الجميع".

وأكمل راشد "المجلس الأعلى يمد يديه لكل المكونات الجنوبية لحوار جدي بعيدا عن الاستقواء بالمال والدعم والقوة العسكرية، وهو لا يرغب في السلطة التي يجري الغير إليها جريا، ولكن يريد أن يطمئن على مستقبل الجنوب وصوابية الطريق معلنا أن المجلس الأعلى سيشارك في اللقاء الجنوبي القادم بامل التوافق على الفريق الجنوبي في التفاوض كفرصة ثمينة لايستوجب ضياعها".

وكان مجلس الحراك الثوري بمديرية حجر، قد نظم صباح اليوم الأحد بمنطقة الجول اجتماعا تنظيميا لاعادة الهيكلة بحضور قيادات مجلس الحراك الثوري بمحافظة حضرموت، وعدد من اعضاء الرئاسة والمكتب التنفيذي الأعلى.