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    الحوثيون، جماعة أنصار الله، صنعاء، اليمن 29 أغسطس/ آب 2018

    "أنصار الله" تعلن قصف معسكر للقوات السعودية واليمنية قبالة جيزان بصاروخ

    © REUTERS / Naif Rahma
    العالم العربي
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    شنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، قصفا صاروخيا ومدفعيا على قوات سعودية ويمنية في محافظة حجة اليمنية قبالة قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

    القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" على "تويتر" أن الجماعة أطلقت صاروخا محلي الصنع نوع زلزال 2 "مداه 15 كيلو مترا" وعددا من قذائف المدفعية على تجمعات تابعة للجيشين السعودي واليمني في معسكر مستحدث غرب جبل النار قبالة جيزان".

    الجيش اليمني - القوات اليمنية في تعز، اليمن أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Anees Mahyoub
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    وسيطر الجيش اليمني في مايو/ أيار الماضي، على سلسلة جبال النار الاستراتيجية الواقعة شرق مديرية حرض، والممتدة من الأراضي السعودية إلى تخوم وادي حرض في الجهة الشمالية الغربية من محافظة حجة المحاذية لقطاع جيزان.

    في سياق متصل، نفذ مقاتلو "أنصار الله" كميناً بعبوة ناسفة لآلية عسكرية يمنية في مثلث عاهم بمديرية حرض شمال غربي حجة.

    وأكد المركز الإعلامي أن الكمين أسفر عن إعطاب الآلية ومقتل وإصابة طاقمها.

    وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس / آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

    وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

    الكلمات الدلالية:
    أنصار الله, السعودية, اليمن
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