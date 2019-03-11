الرئيس العراقي: لا استقرار في المنطقة من دون إيران

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن علاقتنا مع إيران علاقة مهمة جدا للعراق، مؤكدا أنه لا يمكن للمنطقة أن تستقر من دون منظومة إقليمية اقتصادية سياسية أمنية تضم إيران.

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubye العراق: نقف على مسافة واحدة من السعودية وإيران

وأوضح صالح، خلال استقباله، أمس الأحد، مجموعة من الصحفيين الإيرانيين في بغداد، عشية زيارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى العراق، المقررة اليوم الاثنين، بأن مسؤولي بلاده أكدوا في كل مناسبة جمعتهم مع نظرائهم السعوديين أن إيران دولة مهمة لبلاده ولا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة من دونها، وذلك وفقا لوكالة " تسنيم " الإيرانية.

وقال: "في طهران والسعودية وتركيا والأردن وأوروبا وفي مؤتمر القمة في شرم الشيخ كلامنا كان نفس الكلام، الكلام الذي نقلته إليكم واضح، في كل مكان نقول إن علاقتنا مع إيران مهمة جدا لنا، كما نقول للآخرين إن علاقاتنا مع أنقرة والعالم العربي مهمة للعراق وكل المنطقة".

وأضاف صالح: "مرة أخرى تصور خط سكك الحديد من إيران إلى العراق، من الخليج إلى العراق وإلى تركيا، وهذا الأمر فيه مصلحة للكل. التبادل التجاري بين شعوب دول المنطقة يجب أن نرفع الحواجز عنها، هذا ليس زمن العقوبات، إنه زمن الحركة والذهاب من بلد إلى بلد من دون أي عوائق، لكن نحن لا نزال في عالم آخر".

وتابع الرئيس العراقي: "في كل مكان وكل محفل مع الأمريكيين والسعوديين والأوروبيين والأتراك نقول إننا جزء من هذه المنطقة، ولا يمكن أن تستقر من دون منظومة إقليمية اقتصادية سياسية أمنية تضم إيران أيضا، ما أقوله هو إن الدول المتشاطئة على الخليج يجب أن تلتئم معا".

وردا على سؤال حول "هل هناك برنامج لاجراءه زيارة إلى سوريا، قال برهم صالح: "أي عمل مطلوب من العراق لدعم الحل السياسي في سوريا وإنهاء معاناة السوريين نحن نعمل من أجل ذلك، ليس هناك برنامج الآن للزيارة، لكن هناك تنسيق عالي المستوى بين الحكومة والحكومة السورية وهناك وفود عالية المستوى تذهب وتأتي، نحن معنيون بسوريا، ماحدث في سوريا جريمة مروعة وخطيرة وواجبنا أن ننتصر لدعم السوريين لإنهاء المعاناة".