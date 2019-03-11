إيران تندد بقصف التحالف العربي لمنطقة طلان في اليمن

استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الاثنين، قصف التحالف العربي بقيادة السعودية على المدنيين في منطقة "طلان" بمحافظة حجة اليمنية، والذي أدى إلى مقتل وجرح ما لا يقل عن 41 شخصا معظمهم من النساء والأطفال.

© Sputnik . طيران التحالف العربي يقصف مواقع بالعاصمة اليمنية . وقال قاسمي: "من يدعون أنهم يحافظون على حقوق الإنسان لا يلتزمون الصمت أمام مجازر السعودية بحق النساء والأطفال في اليمن فحسب، بل إنهم يشاركون في هذه الجرائم من خلال بيع الأسلحة للمعتدي".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن أسفه لصمت المنظمات الدولية والأوساط المعنية بحقوق الإنسان تجاه ما سماه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في اليمن، قائلا: "إن النساء والأطفال الأبرياء والعزل الذين يعانون من المجاعة والكوارث الإنسانية منذ سنوات هم اليوم باتوا ضحايا ألأسلحة التي تبيعها بعض الدول الغربية للمعتدين، ولا يجدون آذانا صاغية في حياتهم غير أن مظلومية الشعب اليمني ستكون وثيقة عار لأدعياء حقوق الإنسان على مر التاريخ".

يذكر أن قصف التحالف العربي بقيادة السعودية، يوم أمس الأحد 10 مارس/آذار، على منطقة طلان في مديرية كُشر في محافظة حَجَّة أدى إلى مقتل وإصابة 41 يمنيا، بينهم 13 طفلاً و9 نساء.