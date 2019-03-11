إيران تندد بقصف التحالف العربي لمنطقة طلان في اليمن

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن أسفه لصمت المنظمات الدولية والأوساط المعنية بحقوق الإنسان تجاه ما سماه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في اليمن، قائلا: "إن النساء والأطفال الأبرياء والعزل الذين يعانون من المجاعة والكوارث الإنسانية منذ سنوات هم اليوم باتوا ضحايا ألأسلحة التي تبيعها بعض الدول الغربية للمعتدين، ولا يجدون آذانا صاغية في حياتهم غير أن مظلومية الشعب اليمني ستكون وثيقة عار لأدعياء حقوق الإنسان على مر التاريخ".
يذكر أن قصف التحالف العربي بقيادة السعودية، يوم أمس الأحد 10 مارس/آذار، على منطقة طلان في مديرية كُشر في محافظة حَجَّة أدى إلى مقتل وإصابة 41 يمنيا، بينهم 13 طفلاً و9 نساء.
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