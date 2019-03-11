"فلاي دبي" تصدر تصريحات "واثقة" على خلفية تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

ذكرت متحدثة باسم شركة "فلاي دبي"، اليوم الاثنين، أن الشركة لا تزال تثق في صلاحية طائراتها من طراز "بوينغ 737"، وذلك بعد يوم من سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينغ 737 ماكس 8".

وتدير "فلاي دبي" أسطولا من طائرات 737 يضم الطائرة ماكس 8. وأوقفت هيئة الطيران الصينية والخطوط الجوية الإثيوبية وكايمان إيرويز استخدام هذا الطراز في رحلاتها، وفقا لـ "رويترز".

وذكرت المتحدثة: "نراقب الوضع ومستمرون في التواصل مع بوينغ… سلامة ركابنا وأطقمنا أولويتنا القصوى".

وفي وقت سابق من اليوم، إدارة الطيران في الصين اليوم الاثنين إنها طلبت من شركات الطيران المحلية وقف استخدام الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8 وعددها نحو 100 وهو ما يمثل أكثر من ربع الأسطول العالمي لهذه الطائرات بعد تحطم طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا.

وكانت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قد تحطمت بعد دقائق من إقلاعها، أمس الأحد، في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا. ودفع الحادث الشركة الإثيوبية إلى وقف استخدام باقي الطائرات التي يضمها أسطولها من هذا الطراز.

وقالت شركة بوينغ، اليوم الاثنين، إن التحقيق في تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية ما زال في مراحله المبكرة ولا حاجة لإصدار إرشادات جديدة للشركات المشغلة لطراز الطائرة المنكوبة، وذلك استنادا للمعلومات المتاحة لديها حتى الآن.