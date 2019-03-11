"الصحة" في صنعاء تعلن ارتفاع ضحايا غارات التحالف على حجة إلى 23 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات لطيران التحالف على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وحسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قال متحدث وزارة الصحة بصنعاء الدكتور يوسف الحاضري، إن حصيلة ضحايا جريمة كشر ارتفعت إلى 23 بينهم 14 طفلا و9 نساء.

وأضاف أن "هناك حالات حرجة من جرحى جريمة كشر".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad وزارة الصحة التابعة للحوثيين تتهم التحالف بإعاقة إنقاذ ضحايا غارات بحجة

وانتقد الحاضري "عدم إعلان الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان أي موقف تجاه جريمة كشر".

وعبّر عن أسفه "لعدم قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها الإنساني تجاه الضحايا المدنيين في جريمة كشر".

ووجه الحاضري "نداء للمنظمات بالتحرك للقيام بواجبها الإنساني في إعداد وتجهيز وتأثيث المستشفيات الريفية للحد من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين".

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت، أمس الأحد، مقتل 20 امرأة وطفلاً بغارات لطيران التحالف، على منطقة طلان في مديرية كشر شمال حجة.

وأعلن التحالف العربي، فجر الأحد، تنفيذ ضربات جوية وصفها بالنوعية استهدفت طرق إمداد جماعة أنصار الله، وتركزت على جبل طل ومركز مديرية كشر والزعاكرة والإمدادات القادمة من عمران.

وتأتي الغارات عقب سيطرة جماعة "أنصار الله"، الخميس الماضي، على منطقة العبيسة في مديرية كشر شمال حجة، بعد مواجهات استمرت نحو 40 يوما مع قبائل حجور الموالية للجيش اليمني المدعوم من التحالف والممتد كيانها القبلي في إحدى عشرة مديرية متجاورة بمحافظة حجة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.