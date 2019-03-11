خليجيان يسبحان أكثر من 5 ساعات بعد غرق قاربهما في عرض البحر (صور)

استنفر خفر السواحل وطيران الشرطة وسلاح الجو السلطاني والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف عمليات البحث عن صيادين مفقودين في عرض البحر بولاية محوت العمانية.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف عمان"، نقلًا عن الشرطة العمانية، أن المركب تعرض للثقب وسط البحر، ما لأدى إلى انقلابه وغرقه.

قيادة شرطة محافظة الوسطى وبإسناد من خفر السواحل وطيران الشرطة وسلاح الجو السلطاني العماني والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، تواصل جهود البحث عن المفقودين في عرض البحر بولاية محوت.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/Ofsx8UPq8W — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 10, 2019

وأضافت الصحيفة أن اثنين غرقا فيما فقد اثنان، وتمكن صيادان من السباحة لأكثر من 5 ساعات حتى وصلا إلى الساحل.

ببالغ الأسى والحزن والقلوب المؤمنة تفقد بلدة #الغلاجي من خيرة شبابها حيث توفى محمد بن عبدالله السمري وخلفان بن يحيى المسروري وذلك اثر غرقهم في البحر ولا زال البحث جاري عن البقية وهم سليمان بن علي المسروري وياسر بن حمود الرواحي

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/ZnzXto54Zc — علوم الغلاجي (@alghallaji) March 9, 2019

من جابها دعت الشرطة العمانية عبر تغريدات على موقع "تويتر"، المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة العامة وعدم ارتياد البحر في حال ارتفاع الموج حفاظاً على سلامة أنفسهم.

قيادة شرطة محافظة الوسطى وبإسناد من خفر السواحل وطيران الشرطة وسلاح الجو السلطاني العماني والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، تواصل جهود البحث عن المفقودين في عرض البحر بولاية محوت.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/Ofsx8UPq8W — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 10, 2019

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ونعى ناشطون عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، كلاً من خلفان يحيى المسروري، ومحمد عبد الله السمري، فيما يجري البحث عن مفقودين اثنين، بعد غرق قاربهم.