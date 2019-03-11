الجيش الكويتي يعلن عن حادث جنوبي البلاد (فيديو وصورة)

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن وقوع حادث على طريق الملك فهد بالقرب من منطقة بنيدر جنوبي البلاد.

وأفاد البيان عن وقوع حادث اصطدام لإحدى الآليات العسكرية التابعة للجيش الكويتي، بأحد الجسور الخاصة بعبور الجمال "قيد الإنشاء" وفقا لموقع "الكويتية".

فيديو | انهيار جزء من تدعيم جسر قيد الإنشاء على طريق الملك فهد بإتجاه «الديرة بنيدر» بعد ميناء الزور بجانب مطعم هارديز..#الكويت pic.twitter.com/qCycc7NF2r — كويتنا | kuwaitna🇰🇼 (@kuwaitnanews) March 10, 2019

وأضاف البيان أن الحادث أدى إلى وقوع أضرار مادية في تدعيم الجسر، ولم يسفر عن أي إصابات بشرية.

الجيش الكويتي يعلن عن وقوع حادث إصطدام لإحدى الأليات العسكرية التابعة له بأحد الجسور الخاصة بعبور الجمال «قيد الانشاء» والاضرار مادية فقط. pic.twitter.com/Lso9RpsrJK — المجلس (@Almajlliss) March 10, 2019

ووجهت رئاسة الأركان الجهات المعنية لديها بالتحقيق لمعرفة أسباب الحادث بالتنسيق مع جهات الاختصاص بوزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري.