السعودية: نتواصل مع السلطات الإثيوبية لتسلم جثة مواطن قضى بحادث الطائرة

أكد السفير السعودي لدى أديس أبابا، عبد الله العرجاني، أن السفارة تتواصل مع السلطات الإثيوبية وسلطات المطار، لإنهاء الإجراءات بشأن استلام جثة المواطن السعودي، الذي كان على متن طائرة الـ "بوبينغ 737ماكس" الإثيوبية، ولقي مصرعه في تحطمها قرب العاصمة.

وقال العرجاني، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الاثنين: "منذ البارحة ونحن نتواصل مع السلطات الإثيوبية وسلطات المطار، لمعرفة الإجراءات القادمة للتعرف على الجثة واستلامها".

وأشار إلى أن بعضا من أقارب الفقيد موجودين في السفارة، لمعرفة الإجراءات القادمة، الخاصة بتسلم الجثة، ولفت إلى أن السلطات الإثيوبية تقوم بالتحقيقات اللازمة، ومن المنتظر تسلم جثة المتوفي السعودي، اليوم أو غدا.

وأكد السفير، أن السلطات الإثيوبية "لم تبلغهم إلى الآن عن سبب وقوع الحادثة".

فيديو | سفير خادم الحرمين لدى إثيوبيا لـ #الإخبارية: نحن على تواصل مع السلطات الإثيوبية وسلطات المطار لإنهاء الإجراءات اللازمة pic.twitter.com/2NiAbJbYgo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 11, 2019

​وكانت السلطات الإثيوبية أعلنت، في وقت سابق، اليوم الاثنين، العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة، والتي تحطمت بعد دقائق قليلة من مغادرتها مطار أديس أبابا تجاه مطار العاصمة الكينية نيروبي.

وبحسب المعلومات، التي تناقلتها وسائل الأنباء، فإن مواطني نحو 30 دولة، ضمن ضحايا حداثة الطائرة الإثيوبية، التي كانت تقل 157 شخصا، بما فيهم أفراد طاقم الطائرة.