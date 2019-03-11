وزير النقل المصري الجديد يؤدي اليمين الدستورية (صور)

أدى الفريق كامل الوزير، الرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مصر، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية كوزير للنقل والمواصلات، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق على ترشيح كامل الوزير لتولي وزارة النقل، خلفا للوزير المستقيل هشام عرفات، الذي قدم استقالته عقب كارثة محطة مصر التي أودت بحياة العشرات.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية لقطات من مراسم تأدية كامل الوزير اليمين الدستورية أمام السيسي، واجتماع مصغر جمع بين السيسي والوزير ورئيس الوزاء مصطفى مدبولي.

وكان الرئيس السيسي قد أعلن، أمس الأحد، تعيين كامل الوزير، في منصب وزير النقل، وقام بعد ذلك بترقيته إلى رتبة فريق، أوضح السيسي، أمس الأحد، خلال ندوة للقوات المسلحة: "من سيتولى وزارة النقل كامل الوزير، لا أحد يعرف هذا الكلام، لكن هل لدينا في الجيش أحد نتوسل إليه. كامل الوزير قال أنا تحت رجل مصر في أي وقت".