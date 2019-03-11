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15:57 11 مارس/ آذار 2019
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    وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

    بعد رسالة ابن سلمان... زيارة سعودية عاجلة لاحتواء تصعيد يهدد بحرب كبرى

    © REUTERS / WILLY KURNIAWAN
    العالم العربي
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    يقوم وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الإثنين، بزيارة إلى العاصمة الهندية نيودلهي، بعد أيام من زيارته إلى باكستان، لإنهاء التوتر القائم بين الدولتين النوويتين.

    وتأتي الزيارة لمناقشة ومتابعة بعض القضايا المهمة في أعقاب زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الهند الشهر الماضي.

    ونقلت قناة "news 18" الهندية، حول ما إذا كان الجبير سيزور نيودلهي كوسيط بسبب التوترات بين الهند وباكستان، قالت "إنه لا يوجد أي عرض لأي وساطة من قبل أية دولة".

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018
    © AP Photo / Saudi Press Agency
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    وأضافت القناة، أنه من المقرر أن يلتقي الجبير خلال زيارته للبلاد وزيرة الشؤون الخارجية سوشما سواراج، مشيرة إلى أن هذا اللقاء هو الثالث بين الوزيرين في غضون أسبوعين.

    يشار إلى أن الجبير، كان قد التقى رئيس وزراء باكستان عمران خان، الخميس الماضي، خلال زيارته إلى إسلام آباد.

    وكان الجبير، يحمل معه رسالة خاصة من ولي العهد السعودي إلى القيادة الباكستانية، وجاءت زيارته بناء على توجيهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبحث الأوضاع المستجدة بين باكستان والهند.

    وكان وزير الخارجية الباكستاني قد أكد في تصريح لقناة تلفزيونية محلية أن المملكة العربية السعودية حريصة على القيام بدورها في إرساء السلام في المنطقة.

    وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير الذي أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبراير الماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.

    وإثر ذلك ذلك وقع صدام جوي في 26 فبراير، أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل أن يسلمه برا للسلطات الهندية في بادرة سلام.

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    إقليم كشمير, علاقات الدول, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, العلاقات السعودية الباكستانية, الحكومة الباكستانية, الحكومة الهندية, وزارة الخارجية السعودية, عمران خان, محمد بن سلمان, وزيرة خارجية الهند، سوشما سواراج, عادل الجبير, السعودية, باكستان, الهند
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