"كأن أشباحا ترسلها"... مساعدات سرية لـ"داعش" في الصحراء وصاحبها مجهول

نقلت صحيفة عراقية عن مصدر أمني، قوله إن العديد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الذين خرجوا من الباغوز السورية، كانوا يتلقون الدعم من مجهول.

وقال المصدر، في حديث لصحيفة "بغداد اليوم" إن ""قسد" (قوات سوريا الديمقراطية)، عمدت خلال الأيام الماضية إلى استجواب بعض عناصر داعش وخاصة الأجانب لتوثيق أسمائهم وعناوينهم والبلدان التي قدموا منها والطريقة التي دخلوا فيها سوريا وهل شاركوا في معارك بالعراق أم لا".

وأضاف المصدر نقلا عن بعض عناصر "قسد"، أن "القوات وجهت سؤالا لبعض مسلحي داعش عن كيفية وصول الدعم لهم من دواء وغذاء في الباغوز أو بقية المناطق، فكان رد بعضهم غريب بأنهم يتلقون توجيهات بالذهاب إلى مكان محدد ويعثرون على الدواء والغذاء ولكن دون أية علامات دالة عليه وكأن من أرسلها إليهم أشباح".

وأشار المصدر إلى أن "أجوبة بعض مسلحي داعش تكشف عن خفايا تلقي التنظيم مساعدات بشكل سري من دوائر وجهات تحاول إنقاذ التنظيم أو مساعدته لإبقائه في المشهد لأطول فترة ممكنة".

وأعلن المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" يوم الأحد، بأن القوات بدأت الهجوم على جيب تنظيم "داعش" في الباغوز شرقي سوريا.

وقال مصطفى بالي رئيس المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية لـ "رويترز"، "بدأت العمليات العسكرية. قواتنا تشتبك الآن مع الإرهابيين..".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن بالي، عن انتهاء مهلة استسلام عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في الباغوز بريف دير الزور، شمال شرق سوريا، مؤكد بدء التحرك العسكري للقضاء على من تبقى منهم.

وأضاف بالي "أخرجنا آلاف المدنيين، كما استسلم آلاف الإرهابيين، في الأيام السابقة".