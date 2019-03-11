دراسة: منشور تحريضي ضد الفلسطينيين كل 66 ثانية في إسرائيل

شهد العام المنصرم، 2018، ارتفاعا كبيرا في نسبة التحريض ضد الفلسطينيين من قبل المواطنين الإسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت دراسة أجراها المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة" (غير حكومي)، أن منشورا تحريضيا ضد الفلسطينيين، كان يكتب كل 66 ثانية (خلال عام 2018)، عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، في إسرائيل، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف المركز، أن عدد المنشورات التي تضمنت "دعوة لممارسة العنف وتعميم عنصري وشتائم ضد الفلسطينيين كان أكثر من 474 ألف منشور".

دراسة في #اسرائيل: منشور تحريضي ضد الفلسطينيين كل 66 ثانية

خلال عام 2018 بحسب مركز متخصص 1 من أصل 10 منشورات عن العرب تحتوي على شتيمةhttps://t.co/cu56QpKEfa — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١١ مارس ٢٠١٩

ويتخذ مركز "حملة" من مدينة حيفا (شمال) مقرا له، ويرصد سنويا "نتائج العنصرية والتحريض في الشبكات الاجتماعية الاسرائيلية"، عبر طاقم متخصص.

وتابع مركز "حملة"، أن ذروة هذه المنشورات في 2018 كانت في فترة تشريع قانون القومية، وأن معظم التحريض صوب تجاه النواب والعرب والأحزاب العربية".

وكان الكنيست (البرلمان الاسرائيلي)، قد أقر في يوليو/تموز الماضي 2018 قانون القومية الذي يعتبر إسرائيل دولة الشعب اليهودي.

وقال المركز: تبين أن وتيرة كتابة منشور موجّه ضد الفلسطينيين في عام 2018 هي كتابة منشور تحريضي كل 66 ثانية مقارنة بعام 2017 حيث كانت الوتيرة منشور كل 71 ثانية.