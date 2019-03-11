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    رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في بغداد في 11 مارس / أذار 2019

    رئيس وزراء العراق وروحاني يبحثان جهود مكافحة الإرهاب

    © REUTERS / Iraqi Prime Minister Media Office
    العالم العربي
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    ناقش رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، دعم أوجه التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.

    عبر عبد المهدي عن ترحيبه بزيارة روحاني والوفد المرافق، متمنيا أن تسهم الزيارة في تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين في جميع المجالات وتعزيز الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".

    واستقبل عبد المهدي، في القصر الحكومي وسط بغداد، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني الذي وصل البلاد في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

    وقال بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، على "تويتر": "أعرب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عن ترحيبه برئيس جمهورية إيران الإسلامية حسن روحاني والوفد المرافق الكبير له، وتطلعه في أن تسهم الزيارة بتطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين في جميع المجالات وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة".

    وأضاف البيان: "ترأس رئيس مجلس الوزراء والرئيس الإيراني جلسة المباحثات المشتركة التي بدأت في بغداد مساء اليوم بحضور الوزراء والمسؤولين من أعضاء الوفدين، وتناولت استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز جهود الأمن والاستقرار".

    وأوضح البيان إلى أن جلسة المباحثات تناولت كذلك "التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعديد من الملفات المشتركة وفي مقدمتها النفط والزراعة والإعمار والاستثمار والصحة والنقل والمناطق الصناعية والمنافذ الحدودية".

    ولفت البيان إلى أن الجانب الإيراني كان يمثله وزراء الخارجية والداخلية والصناعة والمناجم ومحافظ البنك المركزي الإيراني، ووكلاء عدد من الوزارات وسفير إيران لدى بغداد، فضلا عن كبار المسؤولين والمستشارين، بينما حضر عن الجانب العراقي وزراء النفط والخارجية والإعمار والإسكان والتجارة والصناعة والمعادن والنقل ومحافظ البنك المركزي العراقي وسفير العراق لدى طهران، وعدد من وكلاء الوزارات والمستشارين والمسؤولين في الحكومة العراقية.

    والتقى روحاني نظيره العراقي برهم صالح، صباح اليوم، في بغداد، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

    وبلغت قيمة التبادل التجاري بين إيران والعراق عام 2018 نحو 6 مليارات و500 مليون دولار، بينما ارتفعت هذا العام لتبلغ 9 مليارات دولار، ويعود ذلك إلى دعم إيران للعراق في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, أخبار العراق, مكافحة الإرهاب, عادل عبد المهدي, حسن روحاني, إيران, العراق
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