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20:39 11 مارس/ آذار 2019
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    دول عربية تفرض على مواطنيها التجنيد الإلزامي

    © Sputnik . Michail Voskresenskiy
    العالم العربي
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    التجنيد الإلزامي أو ما يعرف بـ "خدمة العلم" هو طريقة لاختيار الرجال، وفي بعض الأحيان النساء، للخدمة العسكرية وعادة ما يتم التجنيد الإجباري بمجرد انتهاء الدراسة، أو زوال الأعذار الأخرى، فيخدم المجندون مدة تتراوح بين عام واحد وثلاثة أعوام حسب الأنظمة المعمول بها في كل دولة.

    سوريا

    يفترض على الشبان في سوريا، الالتحاق بالخدمة الإلزامية عند بلوغهم سن الـ18 في حال عدم التأجيل وكانت مدة الخدمة تتراوح بين سنة ونصف السنة إلى سنتين.

    وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد في 5 أيلول/ سبتمبر المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2018 القاضي بإضافة فقرة إلى المادة 48 من قانون "خدمة العلم" الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

    وقضى المرسوم بالإعفاء من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة لكل معفى من الخدمة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

    جنود الجيش العربي السوري خلال مناورات في مواقع خطوط الهجوم الأمامية في حي مدينة منبج في محافظة حلب، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    جنود الجيش العربي السوري خلال مناورات في مواقع خطوط الهجوم الأمامية في حي مدينة منبج في محافظة حلب، سوريا

    مصر

    يعتبر قانون الخدمة العسكرية في مصر هو الأقدم في الدول العربية، إذ صدر خلال ولاية سعيد باشا ولكنه عدل أكثر من مرة، الأصل في مدة الخدمة العسكرية المقررة هي ثلاث سنوات طبقاً لأحكام المادة 3 من القانون لسنة 1980.

    التجنيد يشمل الذكور من سن 18 عاماً الخدمة هي لثلاث سنوات ولكن يمكن تخفيضها وفق المؤهلات العلمية، فحملة المؤهلات العليا يقضون سنة واحدة، بينما حملة الشهادات المتوسطة يقضون سنتين في الخدمة العسكرية. وفقا لموقع "سيدي".

    الجيش المصري
    © Sputnik .
    الجيش المصري

    المغرب

    صادق المجلس الوزاري المغربي، على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للشبان والشابات وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006.

    وبحسب ما أفادت "رويترز"، أشار بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني إلى "مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا".

    وجاء في البيان أن مشروع القانون الذي سيصبح ساريا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية سيحدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص المجندين.

    الجيش المغربي
    © AP Photo / Karim Selmaoui
    الجيش المغربي

    الإمارات

    زادت الإمارات مدة التجنيد الإجباري لرجالها من 12 شهرا إلى 16 شهرا وسط مشاركتها في التحالف العربي في اليمن. وفقا لـ "رويترز".

    وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة — ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية — عن زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية التي أقرها القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية للمواطنين "الذكور" من حملة شهادة الثاني عشر/الثانوية العامة/ وما فوق لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً".

    وبدأت الإمارات التجنيد الإجباري عام 2014 للرجال الإماراتيين. وأبقت على مشاركة النساء القادرات على الخدمة عند مدة تسعة أشهر على أن يكون التجنيد اختياريا ويشترط موافقة أولياء الأمر.

    القوات الإماراتية خلال معرض آيدكس الدولي للسلاح والمعدات العسكرية في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 19 فبراير/ شباط 2017
    © AFP 2018 / Karim Sahib
    القوات الإماراتية خلال معرض "آيدكس" الدولي للسلاح والمعدات العسكرية في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 19 فبراير/ شباط 2017

    وسيخدم الرجال الحاصلون على الثانوية العاملة أو ما يعادلها بالجيش لمدة 16 شهرا بدلا من 12 شهرا أما غير الحاصلين علي هذه الشهادة فيخدمون لمدة عامين.

    انظر أيضا:

    الحكومة المغربية تمنح النساء والمغتربين حق الاختيار في قانون التجنيد الإجباري
    العراق... "سائرون" يقدم قانون التجنيد الإلزامي في المؤسسات المدنية
    مغاربة يرفضون التجنيد الإجباري ويطالبون بتوجيه نفقاته إلى الصحة والتعليم
    لسببين ... أعادت المغرب التجنيد الإجباري بعد 11 عاما من إلغائه
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    أخبار العالم العربي, الإمارات, المغرب, سوريا, مصر
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