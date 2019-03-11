محمد بن زايد ينشر صورا له مع رئيس المخابرات العامة المصرية

نشر ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، صورا تجمعه باللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.

وغرد ابن زايد "اللقاء يستعرض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ونقل اللواء عباس كامل في بداية اللقاء تحيات عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومحمد بن زايد، متمنيا لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

محمد بن زايد يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية ويستعرض معه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/UCxflB7ppn — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 11, 2019

من جانبه حمل محمد بن زايد آل نهيان، اللواء عباس كامل تحياته إلى الرئيس المصري وتمنياته لدولة مصر وشعبها دوام الرفعة والأمن والاستقرار.

وحضر اللقاء الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.