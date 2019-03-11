بوتفليقة يستقبل نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح

استقبل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين 11 مارس / أذار، بالجزائر العاصمة، نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح.