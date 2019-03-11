الرئاسة الجزائرية تعلن طرح دستور جديد للاستفتاء

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الاثنين، أنه سيتم طرح دستور جديد للاستفتاء الوطني.

وأضافت أن الرئيس عيد العزيز بوتفليقة عقد اجتماعا مع رئيس أركان الجيش، بعدما أعلن بوتفليقة أنه لن يترشح لولاية خامسة وأجل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل/ نيسان، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

© AP Photo / الرئيس الجزائري بوتفليقة يؤجل انتخابات الرئاسة

وقال بيان الرئاسة الجزائرية "سيعرض مشروع الدستور الذي تعده الندوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي".

وتابع البيان "الندوة الوطنية الجامعة المستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية".

وأوضح "ستتولى الندوة هذه تنظيم أعمالها بحرية تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسـها شخصية وطنية مستقلة، تحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه النّدوة على الفراغ من عُهدَتها قبل نهاية عام 2019".

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أبريل/ نيسان 2019.

وأضاف بوتفليقة في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه لن يترشح لعهدة رئاسية خامسة.