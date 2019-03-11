بعد لقاء بوتفليقة... الأخضر الإبراهيمي يبشر الجزائريين بـ"مرحلة جديدة"

استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الدبلوماسي الجزائري، وزير الشؤون الخارجية الأسبق، الأخضر الإبراهيمي.

© REUTERS / RAMZI BOUDINA الجزائر… تعيين نور الدين بدوي رئيسا للوزراء خلفا لأحمد أويحيى

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية " واج "، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الإبراهيمي أخبر الصحفيين، عقب لقاء بوتفليقة، أنها زيارة مجاملة، مضيفا: "استقبال الرئيس بوتفليقة بعد عودته من العلاج من سويسرا، شرف لي".

ولفت إلى أن هدف الزيارة هو الاطمئنان على صحة الرئيس بوتفليقة، مضيفا: "نظرا للوضع الذي تمر به البلاد، أخبرني ببعض القرارات المهمة، الذي هو بصدد اتخاذها".

وعبر الإبراهيمي عن تفاؤله قائلا "صوت الجماهير وخاصة الشباب مسموع، وهناك مرحلة جديدة بناءة ستبدأ في مستقبل قريب ستعالج الكثير من مشاكلنا"، مضيفا "الشباب الذين خرجوا في شوارع بلدنا تصرفوا بمسؤولية أثارت إعجاب الجميع في الداخل والخارج".

ودعا الإبراهيمي إلى الاستمرار في التعامل مع بعضنا البعض في إطار المسؤولية والاحترام المتبادل.

وشغل الأخضر الإبراهيمي العديد من المناصب المحلية والدولية، كان آخرها منصب مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا قبل أن يستقيل منه نهاية مايو/ أيار عام 2014، وهو عضو بكل من مجموعة حكماء الاتحاد الأفريقي ولجنة الحكماء، التي أسسها الراحل نيلسون مانديلا.