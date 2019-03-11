برلماني جزائري: بوتفليقة سيجري تعديلات في كل المناصب العليا

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق في البرلمان الجزائري، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيجري تعديلات جذرية في كافة المناصب العليا بما فيها الحكومة، والمؤسسات الدستورية والقانونية.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى " سبوتنيك "، اليوم الاثنين، أن الرئيس استجاب للمطالب الشعبية بشكل كامل، وأنه رضخ للإرادة الشعبية ليؤكد أنه ابن الشعب الجزائري، محافظا بذلك على تاريخه الطويل.

وأوضح أن اللجنة الوطنية التي سيشكلها ستكون مستقلة بشكل كامل، ولن تتضمن أي من الوجوه الموجودة على الساحة، وأنها ستشرف بشكل كامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة في كافة مراحلها.

وشدد البرلماني الجزائري على أن بوتفليقة جنب الجزائر وشعبها سيناريوهات الفوضى، وأكد حرصه على الإصلاحات وإعلاء مصلحة الوطن على أية مصالح شخصية.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.

ووجه الرئيس الجزائري بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج".