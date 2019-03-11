بعد إعلان عدم ترشحه... بوتفليقة يصدر قرارا جديدا بشأن الانتخابات

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، اليوم الاثنين 11 مارس/ آذار.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.
ووجه الرئيس الجزائري بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج".
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