بعد إعلان عدم ترشحه... بوتفليقة يصدر قرارا جديدا بشأن الانتخابات

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، اليوم الاثنين 11 مارس/ آذار.

© REUTERS / Ramzi Boudina برلماني جزائري: بوتفليقة سيجري تعديلات في كل المناصب العليا

وأفادت الوكالة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقع مرسوما رئاسيا ينهي مهام رئيس الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، كما ينهي أيضا مهام الأعضاء المعينين بذات الهيئة، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.

ووجه الرئيس الجزائري بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج".