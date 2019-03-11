وكالة: ساترفلد خائف في بيروت بعد تسريب معلومات

أبدت السفارة الأمريكية في بيروت استياءها الشديد من تسريب خبر اجتماع مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد مع عدد من الوزراء اللبنانيين.

وبحسب جريدة "الأخبار" اللبنانية وصفت السفارة الأمريكية في بيروت تسريب خبر الاجتماع بالعمل "الطائش"، معتبرةً أنه من المفترض ألا يصل هذا الخبر للإعلام.

© Sputnik . Ekatrina Shesnokova ساترفيلد في بيروت من أجل لم شمل الفريق الذي تدعمه أمريكا

وكان ساترفيلد قد اجتمع مع عدد من وزراء حزب "القوات اللبنانية" الأسبوع الفائت في أحد مطاعم منطقة كسروان، وذلك خلال زيارته للبنان، بحسب "الأخبار".

وقالت الصحيفة إن أجهزة الطاقم الأمني الاستخباري وطاقم الحماية في السفارة استنفرت، نتيجة لما تم تسريبه مما جرى خلال الاجتماع، حيث تضمنت التسريبات حديث لساترفيلد حول خطة لتشديد الحصار على "حزب الله" اللبناني وإيران وسوريا، حيث أمنت السفارة موكب من سيارات مصفحة لتنقلات ساترفيلد.

ونقلت الصحيفة عن بعض المصادر الإعلامية تفاصيل عن زيارة ساترفيلد للبنان، تضمنت معلومات عن نقل هواجس الإدارة الأمريكية لبعض المسؤولين اللبنانيين من العرض الذي قدمته إيران، الذي يقضي بتسليح الجيش اللبناني، كما ألمح إلى أن جميع الهبات الأمريكية ستتوقف أتوماتيكياً في حال أراد الجانب اللبناني البحث في مسألة هذا العرض.

يذكر أن تقارير إعلامية كشفت أن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الشهر الماضي للبنان تضمنت تجديد العرض الإيراني بتسليح الجيش اللبناني.