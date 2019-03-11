وكالة: ساترفلد خائف في بيروت بعد تسريب معلومات

وبحسب جريدة "الأخبار" اللبنانية وصفت السفارة الأمريكية في بيروت تسريب خبر الاجتماع بالعمل "الطائش"، معتبرةً أنه من المفترض ألا يصل هذا الخبر للإعلام.
وقالت الصحيفة إن أجهزة الطاقم الأمني الاستخباري وطاقم الحماية في السفارة استنفرت، نتيجة لما تم تسريبه مما جرى خلال الاجتماع، حيث تضمنت التسريبات حديث لساترفيلد حول خطة لتشديد الحصار على "حزب الله" اللبناني وإيران وسوريا، حيث أمنت السفارة موكب من سيارات مصفحة لتنقلات ساترفيلد.
ونقلت الصحيفة عن بعض المصادر الإعلامية تفاصيل عن زيارة ساترفيلد للبنان، تضمنت معلومات عن نقل هواجس الإدارة الأمريكية لبعض المسؤولين اللبنانيين من العرض الذي قدمته إيران، الذي يقضي بتسليح الجيش اللبناني، كما ألمح إلى أن جميع الهبات الأمريكية ستتوقف أتوماتيكياً في حال أراد الجانب اللبناني البحث في مسألة هذا العرض.
يذكر أن تقارير إعلامية كشفت أن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الشهر الماضي للبنان تضمنت تجديد العرض الإيراني بتسليح الجيش اللبناني.
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