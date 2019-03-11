"أنصار الله" تهاجم في عسير وتطلق 5 صواريخ على قوات يمنية قبالة منفذ حدودي

أعلن المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين، أن هناك مواجهات دارت بين قوات يمنية وجماعة "أنصار الله" في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

© REUTERS / TT News Agency/Claudio Bresciani مستشار الرئيس اليمني لـ"سبوتنيك": أطراف إقليمية ودولية لا تريد وقف الحرب في اليمن

القاهرة — سبوتنيك . أفاد المركز الإعلامي بأن مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها شنت عملية هجومية على مواقع للجيش اليمني في مجازة بعسير، مؤكدا على أن العملية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني.

وفي سياق آخر، نفذت جماعة "أنصار الله" قصفاً صاروخياً على الجيش اليمني قبالة منفذ حدودي في عسير.

وذكر مركز إعلام "أنصار الله" أن الجماعة أطلقت 5 صواريخ محلية الصنع نوع "زلزال 1" (مداه 3 كم) على تجمعات للجيش اليمني قبالة منفذ علب الحدودي الدولي.

ويأتي القصف الصاروخي عقب إعلان الجماعة إحباط ثلاث محاولات زحف لقوات الجيش باتجاه مواقع قبالة منفذ علب.