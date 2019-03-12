الملك سلمان يتحدث عن "أمن واستقرار" السعودية

واستقبل الملك في قصر اليمامة بالرياض، كبار مسؤولي القطاع المالي السعودي، ومؤسسة النقد العربي، وهيئة سوق المال، ورؤساء مجالس البنوك السعودية.
خادم الحرمين: نمو القطاع المالي ضرورة للوصول إلى مستهدفات 2030#الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز#رؤية_السعودية_2030#صحيفة_الوطنhttps://t.co/6AbTNFbIM7 pic.twitter.com/qmsmx6HN7L— جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) March 12, 2019
ونوه الملك بما تتمتع به السعودية من "أمن واستقرار"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.
وأكد الملك سلمان على دور القطاع المالي في تعزيز ودعم التنمية.
ودعا سلمان بن عبد العزيز إلى الوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
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