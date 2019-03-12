الملك سلمان يتحدث عن "أمن واستقرار" السعودية

تحدث الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عن "أمن واستقرار" المملكة.

واستقبل الملك في قصر اليمامة بالرياض، كبار مسؤولي القطاع المالي السعودي، ومؤسسة النقد العربي، وهيئة سوق المال، ورؤساء مجالس البنوك السعودية.

ونوه الملك بما تتمتع به السعودية من "أمن واستقرار"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأكد الملك سلمان على دور القطاع المالي في تعزيز ودعم التنمية.

ودعا سلمان بن عبد العزيز إلى الوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.