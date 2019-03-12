مقتل عسكري سوري وإصابة 4 آخرين في حماة

قٌتل عسكري سوري وأصيب 4 آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، خلال عملية إحباط هجوم على إحدى النقاط العسكرية في ريف محردة في حماة.

© Sputnik . Кирилл Брага قطار غنائم الحرب على الإرهاب في سوريا يصل إلى أوفا الروسية (فيديو)

القاهرة — سبوتنيك . وذكر بيان مقتضب صادر عن وزارة الدفاع السورية أن "وحدة من قواتنا المسلحة تحبط محاولة اعتداء مجموعة إرهابية على إحدى النقاط العسكرية بريف محردة بحماة فجر يوم الثلاثاء، وتقضي على عدد من الإرهابيين بينهم انتحاريان فجرا نفسيهما بالقرب من النقطة، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة أربعة جنود آخرين بجراح".

وتواصل التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي خرقها لمنطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه وعلى القرى الآمنة والأحياء السكنية المحيطة في المنطقة المصنفة على أنها "منزوعة السلاح".

وينتشر في ريف حماة الشمالي عشرات التنظيمات الإرهابية المسلحة، بينهم مقاتلون تابعون لتنظيم (أنصار التوحيد)، وهو الاسم الأحدث لتنظيم (جند الأقصى) الداعشي الذي كان ينشط في ريف حماة الشرقي بقيادة الإرهابي الشهير (أبو عبد العزيز القطري) قبل مقتله في عام 2014.